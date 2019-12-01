В России автобус с пассажирами упал с моста в реку, 19 погибших

В воскресенье, 1 декабря, в Забайкальском крае РФ произошло крупное ДТП. Как выяснили журналисты "Фр ы", там в Сретенском районе съехал с моста и разбился рейсовый автобус с пассажирами.

Как передает "газета.ru", в результате аварии 19 человек погибли, еще 21 получил различные травмы. Всех пострадавших доставили в больницы близлежащих населенных пунктов: Шилки, Сретенска и Нерчинска.

Всего же в автобусе Kia Granbird, следовавшем из Сретенска в Читу, находились 43 пассажира и водитель.

По данным ГИБДД, причиной трагедии стало лопнувшее колесо.

"Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части в право по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства в реку Куенга", - говорится в сообщении ведомства.

По факту ДТП в Следственном комитете Забайкальского края уже возбудили уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), - заявили в пресс- службе СК.