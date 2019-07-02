В России из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 человек

Четырнадцать подводников погибли на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля из-за пожара.

Об этом сообщает Минобороны России.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков- подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны. По материалам Главред.