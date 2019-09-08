В России перед взлетом загорелся самолет с пассажирами (ВИДЕО)

В российском аэропорту "Шереметьево" самолет авиакомпании "Россия" загорелся перед взлетом. При запуске правый двигатель "Боинга" заискрился и задымился. Об этом сообщают российские СМИ.

"Самолет должен был вылететь во Владивосток, на борту находились пассажиры. Сейчас рейс отменили, лайнер осматривают техники. Авиакомпания готовит резервный борт", - говорится в сообщении канала.

Как сообщает Telegram-канал Mash, рейс отменили, пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет. МЧС не привлекали, сейчас воздушное судно осматривают техники аэропорта. Причины возгорания выясняются.