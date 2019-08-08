В России вспыхнул пожар на военном объекте - есть погибшие

На военном объекте в Архангельской области России произошли взрывы и пожар.

Об этом сообщает Интерфакс-Россия со ссылкой на источник. По его словам, несколько человек могли погибнуть, пострадать - до 15.

В то же время ТАСС сообщает об одном погибшем, РИА Новости - о двух.

Впрочем агентства не уточняют, о каком именно объекте идет речь. Известно, что он расположен возле населенного пункта Нёнокса. Там есть Государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ, где испытывают баллистические ракеты для атомных подводных лодок.

Как пишет Baza, пожар якобы произошел на корабле ВМФ России рядом с Северодвинском. Источник ТАСС рассказал, что "инцидент начался с судна, сейчас там пожар". Как пишет Интерфакс, взрывы продолжаются.

В Минобороны РФ утверждают, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов рассказал, что на место происшествия направили санитарную авиацию.

5 августа на территории одного из складов Центра материально - технического обеспечения Центрального военного округа России загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за пожаром последовали взрывы. Загорелись две площадки для утилизации, в общей сложности на них есть около 25 тыс. боеприпасов. Взрывной волной выбило окна в жилых домах. Источник в экстренных службах сообщил, что разлет осколков от взрывных снарядов достигает 15 км. Огонь уничтожил на территории части пожарную технику.

В результате пожара один человек погиб, еще 13 пострадали. Впоследствии в Минобороны РФ назвали причину взрывов на складе боеприпасов - там заявили, что пожар произошел из-за человеческого фактора. От взрывов пострадали 12 человек.