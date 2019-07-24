В Турции неизвестный выстрелил в сотрудника посольства Беларуси
2019-07-24 23:26
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, он госпитализирован.
Об этом сообщила газета Huerriyet, передает УНН.
Инцидент произошел в Анкаре. По информации издания, у дипломата попало две пули.
После этого раненого доставили в больницу для реанимации.
Как сообщал УНН, 19 декабря 2016 года 22-летний полицейский (по некоторым сообщениям - бывший) из отряда спецназначения Мевлют Мерт Алтинташ застрелил на фотовыставке "Россия глазами турок" в столице Турции Анкаре посла России Андрея Карлова. Алтинташ назвал свои действия местью за действия России в Сирии.