В Украине за прошедшие сутки "минировали" 337 объектов

За прошедшие сутки в Национальную полицию Украины поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в разных городах Украины.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Террористические группировки РФ не прекращают попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране. За минувшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе", - говорится в сообщении.

Аброськин подчеркнул, что правоохранителям пришлось эвакуировать более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена.

Кроме того, по его словам, большинство сообщений о заминировании поступали с России.

"Отбросы просто издевались на гражданами Украины. Уже можно сказать, что большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с почтового сервиса с присвоенным IP- адресом, принадлежащим ООО, зарегистрированным в РФ. От этих ужасных действий террористов ежедневно страдают тысячи обычных граждан нашей страны. Работники полиции вынуждены реагировать на каждое такое сообщение и наши люди по-разному относятся к этому, иногда с поддержкой, иногда с распрями, но, несмотря ни на что, мы должны проверять каждое обращение", - резюмировал Аброськин.

10 июня правоохранители Львова проверяли информацию о заминировании более 10 объектов в городе.

7 июня правоохранители проверяли информацию о заминировании 20 объектов в Виннице и 15 объектов в Одессе. По материалам #Буквы.

29 мая в Виннице правоохранители проверяли информацию о минировании 28 объектов.

28 мая в Одессе проверяли информацию о заминировании 23 объектов в городе, среди которых жилые дома, медицинские учреждения, железнодорожный вокзал, аэропорт и маршрутки.