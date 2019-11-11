В здании одесской полиции обрушился потолок, пострадали двое копов

В здании Главного управления Нацполиции в Одесской области на улице Еврейской, 12, над лестницей обрушился потолок, пострадали двое сотрудников уголовного розыска, которые поднимались по лестнице.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Двое полицейских, которые работают в уголовном розыске, получили травмы. У одного из травмированных переломаны обе ноги", - рассказали в полиции.

Часть здания обесточена, возможно, поэтому туда трудно дозвониться. На месте происшествия работают спасатели.

Фото: Думская