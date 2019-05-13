В Житомирской области ученик распылил в школе газ, 13 детей госпитализированы

В одной из школ Коростышева Житомирской области 13 мая распылили газ раздражающего действия. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

В местную больницу доставили 13 детей.

"Около 10.40 на перемене между уроками в помещении туалета школы на третьем этаже кто-то из учеников распылил неизвестное вещество, из-за которого у присутствующих возникло жжение и раздражение лица и кожи", - говорится в сообщении.

После проветривания помещения учебный процесс в школе продолжился.

Полиция установила, что газ распылил ученик восьмого класса 2005 года рождения, предварительная квалификация события - хулиганство (ст. 296 Уголовного кодекса).

Пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области сообщила, что за медицинской помощью обратились 20 человек.

"Восемь из них госпитализированы в реанимационное отделение, пять - в детское отделение центральной районной больницы. Состояние пострадавших средней степени тяжести. Семь человек отпустили домой для амбулаторного лечения", - говорится в сообщении. По материалам Гордон.