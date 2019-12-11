Возле крупнейшей базы США в Афганистане взорвались два заминированных автомобиля

В Афганистане вблизи аэродрома Баграм, который американские военные используют как самую большую базу в этой стране, взорвались два заминированных автомобиля.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на афганского чиновника.

Взрыв произошел в селе Ян Кадам у стен аэродрома, расположенного к северу от Кабула.

После взрыва группа боевиков уничтожила пост безопасности Баграм, а затем вступила в бой с отрядом охраны базы.

В свою очередь представитель миссии НАТО в Афганистане Решительная поддержка, в которую входят и военные США, заявил, что "нападение на аэродром Баграм направлено против медицинского учреждения, которое строится для помощи афганским людям, которые живут возле базы". Нападение было "быстро отражено".

Жертв среди американских военных или других участников международной коалиции не было, отметил представитель.

Генерал Махфуз Вализада, командир полиции провинции Парван, где произошло нападение, сообщил, что целью нападавших был военный конвой США.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. По материалам "Новое время".