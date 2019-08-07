Возле метро "Дарница" загорелся крытый рынок (фото)

Спасатели пытаются потушить пожар, но огонь быстро распространяется.

Пожар на рынке возле станции метро "Дарница". Фото: ГСЧС Пожар на рынке возле станции метро "Дарница". Фото: ГСЧС Пожар на рынке возле станции метро "Дарница". Фото: ГСЧС

Утром в среду, 7 августа, в Днепровском районе столицы возле станции метро "Дарница" загорелись торговые ряды на крытом рынке. Об этом сообщает пресс- служба ГСЧС Киева.

Информацию о пожарена улице Строителей, 40 спасатели получили в 9:30 утра. Прибывшие на место пожарные установили, что горит кровля над четырьмя павильонами крытого рынка на площади 70 кв. м., и огонь быстро распространялся. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара.

По состоянию на 10:40 ликвидация пожара продолжается. Сейчас площадь пожара уже достигла 250 кв. м. Существует угроза распространения пламени на расположенные рядом павильоны.

К ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 48 человек личного состава Киевского гарнизона ГСЧС. Информации о погибших или по страдавших от огня пока что нет.

Причину возникновения пожара будут выяснять после ликвидации пожара, сообщает "Наш Киев".