Взрыв на детской площадке в Днепропетровской области: двое детей в реанимации

Двое детей, которые пострадали от взрыва на детской площадке в Днепропетровской области, находятся в реанимации, передает "Укринформ". Детям сделали операции и переливания крови.

Указано, что дети в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении Днепропетровской областной детской больницы. В свою очередь председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов рассказал, что детям, которые находятся в реанимации 5 и 16 лет.

"Вот такой осколок только что достали из брюшной полости ребенка... Ситуация сложная. Но под контролем. Двое детей тяжелые ,одному 5 лет, второму - 16. Сделали переливание крови, операции продлятся еще несколько часов. Мобилизованы все необходимые средства! Хирурги, заведующие отделениями травматологии и хирургии, главный врач - все на работе, в операционных! На данный момент помощь не нужна! Молимся за жизнь и здоровье детей!", - написал Прыгунов в Facebook.

По его словам, сегодня утром правоохранители должны сообщить первые выводы расследования о взрыве.

1 июля в Днепропетровской области в результате взрыва на детской площадке ранения получили шестеро детей в возрасте от 4-х до 16 лет.. Сначала сообщалось о том, что в тяжелом состоянии находится один ребенок.

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст.264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). По материалам ZN.UA