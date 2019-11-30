Взрыв в отделении Ощадбанка в Киеве: злоумышленники украли 250 тысяч (ФОТО)

В результате подрыва банкомата на улице Энтузиастов в Киеве злоумышленники украли 250 тыс. грн.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

"Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещения практически полностью. Цена украденного - около 250 тыс. гривен. Цена разрушенного - миллионы. Еще считаем, - написал Пышный.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Энтузиастов в ночь с 29 на 30 ноября произошел взрыв в отделении Ощадбанка. Сообщалось, что взрывной волной обломки унесло на 20 м, при этом стеклянная витрина вылетела наружу. Обошлось без пострадавших.

По факту случившегося открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса.