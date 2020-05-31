13 учасників стрілянини у Броварах заарештовані без права застави

Суд обрав запобіжний захід 12 учасникам масової стрілянини у Броварах. Вони заарештовані без права внесення застави.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Станом на 18 годину 12 фігурантам суд обрали запобіжний захід - утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Також зазначається, що судові засідання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам перестрілки тривають.

Також зазначається, що станом на сьогодні, 31 травня, співробітники поліції затримали 30 осіб, причетних до правопорушення. 23 з них оголошено про підозру.

Суд визначає запобіжний захід підозрюваним за ч. 4 ст. 296 ч. 4 Кримінального Кодексу, тобто "хуліганство із застосуванням зброї".

Оновлення. Станом на 18:30 запобіжний захід - утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави - обрано 13 фігурантам, повідомляє пресцентр МВД.

Нагадаємо, вранці 29 травня на вулицях Броварів біля Києва сталася перестрілка, з травматичної зброї було поранено троє людей. У бійці зі стріляниною брали участь 67 осіб. Причина інциденту - конфлікт через розподіл пасажиропотоку між перевізниками.

До "розборок" залучили співробітників приватної охоронної фірми з Вінниці і місцевих "тітушок". За даними слідства, учасникам конфлікту з Вінниці обіцяли по 800 гривень в день.

Спочатку слідчі відкрили три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї; умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю. Пізніше дії учасників перестрілки у Броварах додатково кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб.

Глава МВС Арсен Аваков обіцяв жорстоко покарати винуватців перестрілки. За матеріалами LB.ua