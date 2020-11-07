У ніч на 7 листопада невідомі обстріляли консульство Азербайджанської Республіки у Харкові. МЗС Азербайджану звинуватило у нападі вірменських радикалів.

"З огляду на недавні погрози, які йдуть від радикальних вірменських сил для дипломатичних представництв Азербайджану за кордоном, це напад на наше почесне консульство в Харкові слід розглядати в контексті цих загроз. Ми рішуче засуджуємо загрозливі і небезпечні для життя напади радикальних вірменських сил на азербайджанських дипломатів за кордоном, а також на членів місцевої азербайджанської громади", - заявили у дипвідомстві Азербайджану.

Камери спостереження біля консульства зафіксували двох молодиків із пістолетом з глушником. Поліція відкрила кримінальну справу.

За словами консула Афгана Салманова, було здійснено 6 пострілів, унаслідок атаки пробиті вікно і вхідні двері. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки уночі в будівлі нікого не було.

Джерелр: UA.NEWS