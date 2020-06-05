Акція за відставку Авакова: протестуючий намагався себе підпалити

Під будівлею Верховної Ради триває акція протесту проти міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. На ній один з протестувальників підпалив на собі одяг, однак поліція не дала чоловікові вчинити самоспалення.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

"В акції протесту беруть участь близько однієї тисячі активістів, у тому числі представники "Свободи" та "Правого сектору". Близько 10:30 протестуючий облив себе бензином і намагався підпалити. Але вогонь загасили", - інформують журналісти з місця подій.

Як відомо, вранці 5 червня під Верховною Радою зібралися кілька сотень людей, які вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Протестувальники привезли на площу міліцейський УАЗ, який в народі називають "бобік", і намагалися його підпалити. За матеріалами ATR.ua

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