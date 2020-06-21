Аваков: Правоохоронці розглядають дві робочі версії вибуху багатоповерхівки у Києві

Одна версія - вибух газу, інша - вибуховий пристрій. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні, 21 червня.

"Зараз вибухотехніки взяли на експертизу матеріали. Знадобиться 30-40 хвилин для встановлення причини вибуху", - сказав очільник МВС.

За його словами на місці події працює 420 осіб особового складу - поліція та рятувальники, а також 60 одиниць техніки.

Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу Україну.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у місті Києві до поліції надійшла інформація, що у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

На місці події перебувають Секретар РНБО Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава Нацполіції Ігор Клименко, глава ДСНС Микола Чечоткін. Працюють всі екстрені служби. У результаті обвалу перекриттів між поверхами дві людини загинуло, трьох осіб деблокували.

Загалом із будинку евакуйовано 21 людину.

За матеріалами: Департамент комунікації МВС України