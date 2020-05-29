Аваков про перестрілку в Броварах: "Брали участь 100 осіб"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзвітував президенту Володимиру Зеленському щодо перестрілки в Броварах Київської області, повідомила пресслужба Офісу голови держави.

Зокрема, Аваков розповів Зеленському подробиці події. На зустрічі також був присутній голова уряду Денис Шмигаль.

Аваков розповів Зеленському про те, що конфлікт відбувся між представниками компаній, які займаються пасажирським перевезеннями в Броварах. Про це з самого початку повідомили і в поліції. Аваков вказав, що за однією з версій слідства, конфлікт може бути пов'язаний із корупційними схемами з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Вказано, що в перестрілці взяли участь близько сотні осіб. При чому один автобус із озброєними людьми приїхав із Вінниці. Ще одна група на трьох мікроавтобусах прибула із столиці.

"Київські перевізники покликали так званих тітушок, запросивши їх зі столиці та Вінницької області", - зазначив Аваков.

За словами очільника МВС, група з Вінниці - це співробітники охоронної фірми. Аваков додав, що зараз затримали 20 осіб. Троє із учасників конфлікту перебувають у лікарні з вогнепальними пораненнями різного ступеня тяжкості. Зараз правоохоронці, як зазначив міністр, встановлюють осіб, які приїхали до Броварів з Вінниці.

Аваков також заявив про те, що поліція координує дії з прокуратурою та судом для обрання затриманим запобіжних заходів. За словами голови МВС, щодо Вінницької області будуть зроблені кадрові висновки.

"Чому випустили таку групу людей, хоч і з мисливською зброєю? Треба було реагувати. До кінця дня я зможу запропонувати, яке адміністративне реагування треба робити", - сказав Аваков.

У свою чергу Зеленський заявив про те, що необхідно провести розслідування для того щоб встановити і покарати винних. Уряд, зі свого боку, має надати допомогу пересічним громадянам, які постраждали внаслідок сутички.

"Потрібно, щоб ми знайшли замовників, щоб вони понесли покарання. Також щоб на рівні уряду ми зрозуміли, як допомогти звичайним людям, майно яких постраждало в цій сутичці", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в Броварах у п'ятницю, 29 травня, відбулася перестрілка між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Спочатку повідомлялося про те, що постраждали три людини. Згідно з даними Нацполіції, затриманими виявилися особи, які прибули з інших регіонів України.

У зв'язку з перестрілкою у Броварах оголосили план-перехват у Київській області. Зокрема, правоохоронці розшукують п'ять авто. За матеріалами: DT.UA