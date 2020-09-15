Аварія на газогоні під Києвом не завадила транзиту газу до Європи, - Міненерго

Попри на аварію на газопроводі поблизу селища Чабани Києво- Святошинського району, природний газ подають до країн Європи у штатному режимі

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики, передає "ДС".

У міністерстві зазначили, що через аварію на магістральному газопроводі поблизу селища Чабани подачу газу довелося перекрити. Проте транзит природного газу до Європи забезпечується в штатному режимі.

"Попри на позаштатну ситуацію транзит газу до країн Європи через українську ГТС забезпечено у заявлених об'ємах", - кажуть у Міненерго.

Вночі 15 вересня в селищі Чабани під Києвом сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.