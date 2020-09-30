Авіакатастрофа під Чугуєвом: чорні скриньки Ан-26 розшифрували

Чорні скриньки літака Ан-26, що розбився під Чугуєвом, розшифрували. Про це в ефірі Україна 24 заявила нардепка Слуги народу Ірина Верещук.

За її словами, комітет Верховної Ради вже сьогодні розпочне розгляд інформації бортових самописців.

"Сьогодні нам доповіли, що чорні скриньки було розшифровано. Спочатку були проблеми зі звуком, але зараз все розшифровано. Вже сьогодні приступаємо до оцінки того, що було в чорних скриньках, - сказала вона.

За її словами, на комітеті депутати спілкувалися з представниками Держбюро розслідувань, Міноборони та іншими учасниками розслідування.

Вона стверджує, що ті повідомили про три попередні причини трагедії: неналежна організація польотів, помилка пілотів, технічна несправність літака.

Сьогодні, 30 вересня, в ДБР заявили, що інформація про повну відмову лівого двигуна не відповідає дійсності, а версію теракту можна буде виключити лише після експертизи.

Пізніше сьогодні віцепрем'єр Олег Уруський, який очолює держкомісію з розслідування, заявив, що на технічну несправність міг накластися людський фактор.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ