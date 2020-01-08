Авиакатастрофа в Иране: версию теракта исключают

По предварительной информации причиной авиакатастрофы в Иране стала техническая неисправность украинского самолета. Версия с терактом исключается. Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Исламской республике Иран, передает УНН.

"08.01.2020 ориентировочно в 6:00 по тегеранским времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", что должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран- Киев.

По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается", - говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что по данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек.

"Сейчас выясняется кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли", - сообщили в дипучреждении.

Посольство высказало соболезнования всем близким и родственникам погибших.

"Посольство активно занимается выяснением обстоятельств катастрофы и формальностями, связанными с этим. Посол Украины в Иране, Сергей Бурдиляк, находится на месте аварии ", - добавили в сообщении.

Раньше 8 января Государственная средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвал предположение, что самолет был сбит.

Консул занимается вопросом авиакатастрофы, уточняются списки погибших.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.

По материалам УНН