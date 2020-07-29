Біля будівлі Верховної Ради провалився асфальт (фото)

Біля Верховної Ради в Києві на вулиці Михайла Грушевського, 20 провалився асфальт.

Через це рух вулицею Грушевського обмежено, повідомляє пресслужба "Київавтодору"

Зазначається, що причиною інциденту стало підмивання проїжджої частини через аварію на водопроводі "Київводоканалу".

Балансоутримувач інженерних мереж повідомлений та плануються ремонтні роботи з ліквідації, - зазначається у повідомленні пресслужба КМДА з приводу цього інциденту.

У "Київавтодорі" наголошують, що через зношення інженерних мереж майже щодня в тому чи іншому районі Києва відбуваються аварії, які призводять до руйнування покриття проїжджої частини або тротуарів.

Фото: «Київавтодор»

За матеріалами racurs.ua