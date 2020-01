Cамолет МАУ с 180 пассажирами разбился в Иране (фото катастрофы)

8 января, украинский самолет с 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни по техническим причинам.

Сообщается, что это самолет Boeing 737, информирует CNN.

Самолет потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

По данным СМИ, самолет принадлежит авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

По предварительным данным, на борту самолета находилось около 180 человек.

Вероятность того, что на потерпевшем в среду крушение украинском самолете в Тегеране остались живые пассажиры, равна нулю.

Об этом заявил глава организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салими.

"Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет", - приводит его слова агентство ISNA.

#UPDATE All passengers feared dead as the plane burst into flames after the crash, said an Iranian emergency service official. The authorities are still working on the exact number of casualties. pic.twitter.com/x8W4N5aSaq - CGTN (@CGTNOfficial) January 8, 2020