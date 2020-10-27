Центр Парижа евакуювали через загрозу вибуху біля Ейфелевої вежі
У районах навколо Тріумфальної арки та Ейфелевої вежі в Парижі відбулася евакуація через загрозу вибуху.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.
Тріумфальна арка та навколишні райони були евакуйовані у зв'язку з попередженням про вибух бомби, але до 16-30 за місцевим часом рух транспорту повернувся до норми, повідомили у поліції.
У парку біля Ейфелевої вежі також було проведено евакуацію після виявлення сумки з боєприпасами.
Франція перебуває в стані підвищеної готовності після того, як раніше цього місяця 18-річний мусульманин, розгніваний використанням мультфільмів з зображенням пророка Мухаммеда на уроці, вбив шкільного вчителя.