Центр Парижа евакуювали через загрозу вибуху біля Ейфелевої вежі

У районах навколо Тріумфальної арки та Ейфелевої вежі в Парижі відбулася евакуація через загрозу вибуху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Тріумфальна арка та навколишні райони були евакуйовані у зв'язку з попередженням про вибух бомби, але до 16-30 за місцевим часом рух транспорту повернувся до норми, повідомили у поліції.

У парку біля Ейфелевої вежі також було проведено евакуацію після виявлення сумки з боєприпасами.

Франція перебуває в стані підвищеної готовності після того, як раніше цього місяця 18-річний мусульманин, розгніваний використанням мультфільмів з зображенням пророка Мухаммеда на уроці, вбив шкільного вчителя.