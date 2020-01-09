Часть данных с черных ящиков самолета МАУ потеряна - иранские следователи

В четверг иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ, который разбился 8 января в Иране, утрачена.

Как сообщает агентство АР, об этом говорится в предварительном отчете о крушении Управления гражданской авиации Ирана, пишет "Европейская правда".

Отчет подтвердил, что обе так называемые черные ящики, которые содержат технические данные самолета и записи переговоров с его кабины, были найдены, однако они были повреждены и некоторые части их памяти утрачены.

Как сообщал УНИАН, Управление гражданской авиации Ирана подготовило комментарии в предварительном отчете о катастрофе на следующий день после падения украинского лайнера, в результате которого погибли все 176 человек на борту.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

МИД Украины сначала сообщил, что к падению самолета привели технические проблемы с двигателем, а версия теракта пока не рассматривается. Потом там изменили информацию и заявили, что версии сейчас все еще устанавливаются. Самолет упал почти сразу после взлета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Офис генпрокурора уже начал расследование катастрофы - дело рассматривается по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

На время установления обстоятельств авикатастрофы все украинские авиакомпании временно прекращают полеты в воздушном пространстве Ирана. По материалам УНИАН.