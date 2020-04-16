Через сильний вітер у Чорнобильській зоні з'явилися нові осередки тління

У Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення сили і засоби ДСНС продовжують проливання окремих ділянок, де спостерігається тління пеньків, залишків деревини, повалених сухих дерев, а також торф'яників. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу ДСНС України.

"Разом з тим, внаслідок шквальних поривів вітру у другій половині дня відбулося ускладнення обстановки і з'явилися нові три осередки тління, які не є масштабними та не мають загрозливого характеру. Зведений загін ДСНС залучений до робіт з локалізації осередків в Корогодському, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництвах", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що загрози для критичних об'єктів, такі як "Укриття", "Вектор" та іншим немає.

"До гасіння залучено понад 1 тис. 100 осіб та 120 од. техніки, з них від ДСНС майже 1 тис. осіб та 100 од. техніки, в тому числі 2 вертольоти", - додається у повідомленні.

Так, радіаційний фон по місту Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ - 0,012 мР/год, Київська область - в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль - 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Нагадаємо, станом на ранок 16 квітня відкритого вогню у Чорнобильскій зоні відчудження не спостерігається. За маиеріалами УНН.