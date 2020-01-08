Черные ящики Boeing 737 расшифруют в Иране

Черные ящики упавшего Boeing-737, которые Иран отказался отдать Украине, будут расшифрованы в лаборатории в Тегеране. Об этом местному изданию ISNA сообщил генеральный директор Бюро реагирования на стихийные бедствия в гражданской авиации Хасан Резаифар.

Такие условия Иран выдвинул из-за того, что авария произошла неподалеку от Тегерана - Иранской столицы.

В соответствии с нормами международного права в ООН, именно Иран несет наибольшую ответственность за расследование авиакатастрофы.

Также причастны к делу Украина, так как ее рейс потерпел крушение, и США, так как именно этой стране принадлежит авиаконструктор Boeing. Поскольку во Франции были выпущены двигатели самолета, то ее тоже вовлекут в расследование.

Напомним, что в ночь с 7 на 8 января в Иране Boeing 737, который находился в рейсе PS 752 Тегеран - Киев, потерпел крушение через несколько минут после взлета.

Известно, что на борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, 2 были пассажирами. Большинство пострадавших из Ирана и Канады.

Посольство Украины в Иране заявляет, что версия о теракте или ракетной атаке исключена. Самолёт разбился предварительно из-за технической неисправности.

По приказу президента Украины при совете национальной безопасности и обороны создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой, а в Министерстве иностранных дел открыли горячую линию.

Премьер-министр Гончарук заявил, что с полуночи 9 января 2020 года Украина прекращает полеты украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. По материалам 112.ua