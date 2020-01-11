Черные ящики сбитого самолета МАУ Иран передаст Франции

Иран планирует передать Франции бортовые самописцы самолета Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Руководитель отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар рассказал, что они планировали самостоятельно исследовать черные ящики, но у них нет необходимых технологий, поэтому решили передать их во Францию.

По его словам, изначально Иран попросил Канаду, Францию и США предоставить свое оборудование для расшифровки черных ящиков, но те отказались.

Затем они предложили Украине, Швеции, Великобритании, Канаде и США выбрать независимую лабораторию. И было принято решение отправить самописцы во Францию.

Напомним, 10 января иранское телевидение показало видео с черным ящиком самолета Boeing 738 МАУ, разбившегося под Тегераном 8 января.

По материалам IRNA, ICTV Факти