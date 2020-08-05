Чому наслідки вибуху в Бейруті особливо руйнівні

Ліван переживає глибоку кризу: в країні постійно вимикають електрику, майже все доводиться імпортувати - а деякі жителі обмінюють телевізори на підгузки. Вибух в порту Бейрута відрізав країну від одного з найважливіших шляхів постачання, - пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

Життя в країні, яку колись називали "Швейцарією Близького Сходу", вже давно дійшла до стану, яке в цілому можна назвати катастрофічним.

Електромережа дає лише кілька годин енергії в день, одночасно мільярди зникають у державній електропостачальної організації. Вулиці захаращені сміттям, в той час як вже кілька десятиліть обговорюється нова система його утилізації. Валюта за кілька місяців втрачає 80% своєї вартості - ліванський фунт продовжує падати, поки ціни щодня ростуть.

Наслідком загального фінансового і товарного дефіциту стала серед іншого і слабкість медичного забезпечення. Державна система охорони здоров'я, як і більшість інших державних установ, перебувала на межі колапсу.

Але навіть якщо інші країни, як вони оголосили в перших реакціях, нададуть країні великодушну допомогу, буде важко допомогти Лівану надовго, - вважає автор статті.

Країна майже нічого не виробляє, вона майже повністю залежить від імпорту. Навіть пшениця для хліба, який стає все більш дефіцитним, більше ніж на 80% поставляється з-за кордону.

Межі Лівану ведуть в зруйновану громадянською війною Сирії й в Ізраїль, з яким країна офіційно все ще перебуває в стані війни. Для транспортування вкрай необхідних товарів залишаються повітряні та морські шляхи - але головний порт країни майже повністю зруйнований, найбільше зерносховище знаходилося в центрі вибуху.

Наскільки трагічні наслідки вибуху, який вдарив по місту, яке переживає кризу, настільки симптоматично те, що сталося для країни.

Якщо слова прем'єр-міністра Хассана Діяба про те, що понад 2,7 тис. тонн аміачної селітри роками без захисту зберігалися в центрі критичної інфраструктури, відповідають дійсності, то це підходить до майже злочинної недбалості, з якої політики країни правлять десятиліттями. Наслідки невігластва, з яким Ліван нехтує своїми громадянами, завдали б жорсткий удар по будь-якій країні світу.