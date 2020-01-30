ЧП в Харькове: из-за стрельбы и взрыва в городе полиция проводит спецоперацию

В Харькове полиция ввела операцию "Сирена" из-за стрельбы и взрыва в городе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"30 января в 13:30 от оператора "102" в полицию поступило сообщение от женщины о том, что возле дома по улице Кузнечной несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший. По материалам Realist.online