ДБР просить свідків авіакатастрофи під Чугуєвом вийти на зв'язок

ДБР просить осіб, які мають фото, відео з відеореєстраторів та мобільних телефонів з місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані Державне бюро розслідувань звернулося до свідків авіакатастрофи Ан-26 у Чугуєві з проханням про допомогу в зборі інформації.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

"Просимо осіб, які мають фото, відео з відеореєстраторів та мобільних телефонів з місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані, а саме ПІБ та номер телефону за телефоном ДБР: +380500802227", - йдеться в повідомленні.

Слідчі ДБР зв'яжуться зі свідками, які виявили бажання посприяти, для отримання матеріалів та залучення їх до кримінального провадження в порядку, встановленому КПК України.