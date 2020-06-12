Дружина Президента України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19. При цьому перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби.

Про це повідомляє Офіс Президента Українию Зараз Олена Зеленська перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім'ї.

Президент України Володимир Зеленський та діти також пройшли тестування, їхні результати негативні. Під час робочих зустрічей та в побуті перша леді постійно дотримувалася правил карантину та рекомендацій МОЗ, а також, відповідно до вимог протоколу безпеки, регулярно проходила тестування на COVID-19.

Результати попереднього тесту, зробленого на початку червня, були негативні. Де та коли саме могло відбутися зараження - поки що невідомо, проводиться епідеміологічне розслідування. Всім контактним особам одразу повідомлено про потенційну небезпеку інфікування. Їм рекомендовано дотримуватися самоізоляції та по можливості також пройти тестування.