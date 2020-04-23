ДСНС: лісові пожежі Житомирщині - локалізовані

Станом на 7:00 23 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб'янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ДСНС.

Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки - с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф'янику в осередках пройдених вогнем.

Зазначається, що для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 7 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 800 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1 тис. 164 чоловіка та 286 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 32 чоловіка особового складу та 239 одиниця техніки, у тому числі 3 вертольоти та два літаки, якими 22 квітня здійснено 170 скидів - 376 т води.

На Житомирщині пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані. "Станом на 7:00 23 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств, щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому, Бережестському, Можарівському та Словечанському лісництвах", - повідомили рятувальники про ситуації у Житомирській області.

До гасіння залучено 765 чоловік та 119 одиниць техніки, з них від ДСНС 157 чоловік особового складу та 39 одиниць техніки, у тому числі 1 вертоліт.

Раніше у ДСНС повідомили, що через теплу зиму кількість природних пожеж в Україні збільшилась на 25%.