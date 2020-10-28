ДТП у Києві: автобус зніс намет з продуктами - є травмовані та загиблий

У Києві поблизу метро Видубичі маршрутний автобус зніс намет з продуктами, в результаті чого постраждали люди, повідомляють про загиблих. Про це повідомляє "Київ Оперативний" та поліція.

"Щойно на Видубичах маршрутний автобус на повній швидкості зніс намет з продуктами, збив стовп", - зазначається у повідомленні.

В іншому повідомленні уточнюється: "Внаслідок наїзду автобуса на людей, двох жінок госпіталізовано. Врятувати життя чоловіку не вдалося. Він загинув на місці. Правоохоронці кажуть, що ДТП сталася через те, що у водія автобуса не спрацювали гальма".

Інформацію підтвердили у поліції Києва.

"За попередньою інформацією, водій автобусу виїхав на пішохідну зону біля зупинки та зніс МАФ. У результаті чого, травмувалося двоє осіб та одна особа загинула на місці пригоди", - повідомили у поліції.

Водночас, як пише ЗМІ, за словами очевидців ДТП, "водій влаштував перегони з іншим водієм автобуса".

Наразі правоохоронці працюють на місці аварії та встановлюють обставини та причини ДТП. За матеріалами 5 Канал.