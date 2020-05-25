Двом поліцейським-садистам, які зґвалтували дівчину у Кагарлику, ще не вручили підозру

Двом поліцейським, затриманим за побиття та зґвалтування дівчини у Кагарлицькому відділенні поліції, станом на 17:00 25 травня ще не вручили підозру.

Про це ТСН.ua повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Їм ще не вручена підозра. Наразі на місці події перебувають слідчі територіального управління ДБР і вони опрацьовують усі версії... З моменту затримання дається 24 години для вручення підозри. Цей час ще не вийшов і поки тривають першочергові слідчі дії. Вона буде вручена сьогодні - це сто процентів", - завили у ДБР та додали, що інформацію про хід слідства повідомлять на своєму сайті.

Разом з тим, назвати які саме версії розглядає ДБР у пресслужбі відомства не можуть аби не зашкодити слідству.

Раніше у Державному бюро розслідувань повідомили, що оперативник та керівник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції у Київській області катували та зґвалтували дівчину. Попередні дані розслідування свідчать про те, що оперуповноважений у ніч проти 24 травня викликав до відділення поліції м. Кагарлик дівчину як свідка - вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу. Крім цього, правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. У результаті вказаних дій потерпілий отримав переломи ребер та носу.

У ДБР додали, що правоохоронців затримали і наразі здійснюється розслідування за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України), катування (ст. 127 Кримінального кодексу України) та перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Зазначимо, що підозрюваних у скоєнні злочину затримали, одразу звільнили з поліції, їхнє керівництво усунули, підрозділ - розформували, а весь особовий склад Кагарлицького ВП тепер змушений пройти переатестацію. Керівництво відділенням поліції міста наразі доручено працівникам обласного главку. Це - співробітники управління карного розшуку, слідчого управління та управління превентивної діяльності на чолі із помічником начальника ГУНП Дмитром Литвином, який виконуватиме обов'язки начальника Кагарлицької поліції.

Нагадаємо, 24 травня до місцевої лікарні звернулася дівчина 1994 року народження із повідомленням про побиття та зґвалтування. З її слів, до цих правопорушень причетні співробітники поліції.

На фото з Facebook: Кагарлицьке відділення поліції та його співробітники.