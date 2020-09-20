Гендиректор Carlsberg повідомив подробиці вибуху на пивзаводі в Києві

На даху однієї з будівель на території пивоварного заводу в Києві вибухнув газовий балон. У цей час там було двоє людей. Про обставини інциденту повідомив генеральний директор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко ввечері в неділю, 20 вересня.

За його словами, вибух прогримів близько 16:00 на даху очисних споруд, коли двоє працівників підрядної організації виконували там зварювання люків технічних люків. Один зі зварників отримав садна, госпіталізація йому не знадобилася.

Вибух пошкодив дах очисних споруд. За попередньою інформацією, його причиною стало порушення техніки безпеки працівниками при проведенні зварювальних робіт.

"Сьогодні всім нам дуже пощастило, що відбулися так легко", - написав Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

Раніше в поліції повідомили, що під час вибуху на пивзаводі в Голосіївському районі Києва постраждали дві людини. Обставини події має з'ясувати слідство. За матеріалами Zn.ua