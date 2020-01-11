Генштаб Ирана: Украинский Boeing 737 сбила ракета Стражей Исламской Революции

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана подтвердил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции. Об этом сообщает иранское информагентство Iran International со ссылкой на Генштаб. Военный центр КСИР "по ошибке" идентифицировал украинский самолет как вражескую цель.

"В критических обстоятельствах после ракетных ударов по американской базе в Ираке 2-й рейс авиакомпании "Украинские авиалинии" вылетел из Тегеранского аэропорта Хомейни и...полностью приблизился к чувствительному военному центру КСИР и по высоте и форме полета был (идентифицирован - ред.) вражеской целью", - заявили в иранском Генштабе.

Иранские вооруженные силы считают "человеческую ошибку" причиной сбивания украинского лайнера военной ракетой.

Напомним, президент США Дональд Трамп завил, что сомневается в том, что причиной катастрофы украинского лайнера в Иране стал технический фактор.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сославшись на данные канадской разведки, сказал, что украинский самолет в Иране сбила ракета.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон солидарен с премьером Канады Джастином Трюдо и президентом США Дональда Трампа в вопросе причин трагедии украинского Boeing 737 - он уверен, что самолет был сбит ракетой.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон убежден, что падение украинского самолета Boeing 737 в Тегеране не связано с чьими-либо умышленными действиями.

Напомним, 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. На борту судна находились 177 человек. Все погибли.

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, в результате катастрофы Boeing-737 (рейс PS 752) в Иране погибли 11 граждан Украины, 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, 4 афганцев, 3 немцев и 3 британцев. По материалам 112.ua