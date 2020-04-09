Інформація про замінування лікарні на Печерську не підтвердилася - Нацполіція

Головне управління Національної поліції у місті Києві заявило, що інформація про замінування лікарні не Печерську не підтвердилася. Під час перевірки будівлі та прилеглої території вибухонебезпечних речовин і предметів не виявили. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Наголошується, що на момент обстеження закладу було евакуйовано понад 100 осіб, серед яких пацієнти і медперсонал.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні. При цьому наголошується, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років.

"Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення і затримання псевдомінера", - підсумували в поліції.

Раніше в поліцію надійшла інформацію про мінування Олександрівської лікарні, яка є опорною з прийому хворих на коронавірус COVID-19. Як повідомили в пресслужбі Нацполіції Києва, дзвінок від невідомого на лінію поліції надійшов о 21:40. Чоловік повідомив, що в одному з корпусів лікарні закладено вибухівку. У корпусі, про замінування якого вказав невідомий, розташований кардіологічне відділення. За матеріалами DT.UA