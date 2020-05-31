Іран відмовився віддавати Україні "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ

Іран відмовився передавати бортові самописці зі збитого літака МАУ Україні та заявив, що відправить їх до іншої країни.

Про це, із посиланням на іранське державне агентство ISNA, повідомляє Еспресо.

"Іранська влада у відповідь на затримку української сторони з відповіддю на пропозицію Ірану щодо чорних скриньок українського літака, а також уточнення подальших кроків дій у цій ситуації, прийняла рішення відправити чорну скриньку літака в іншу країну" - йдеться у повідомленні.

За даними агентства, ймовірно скриньки відправлять у Францію.

За інформацією" Європейської правди", дані про "затримку відповіді України" не відповідають дійсності. За матеріалами "День".