Из-за аварии на Деснянской станции в Киеве без воды могут остаться шесть районов столицы

10 мая, вечером в Киеве на Деснянской водопроводной станции произошел сбой на трансформаторной подстанции.

В результате аварии сразу в нескольких районах столицы было снижено давление в водопроводной сети. За ночь "Киевводоканалу" удалось возобновить работу водопроводной станции и восстановить холодное водоснабжение киевлян в полном объеме.

Об аварии на Деснянской водопроводной станции KV стало известно из сообщения пресс-службы ЧАО "АК "Киевводоканал" (*).

Как сообщается, на Деснянской водопроводной станции в результате сбоя на трансформаторной подстанции при переключении насосных агрегатов возникла аварийная ситуация. Вследствие этого было снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.

Ремонтным бригадам "Киевводоканала" за ночь удалось восстановить работу водопроводной станции.

"На Деснянской водопроводной станции ремонтные бригады "Киевводоканала" успешно завершили работы по восстановлению работы станции. Сейчас холодная вода подается в дома всех киевлян", - сообщила пресс-службы компании.