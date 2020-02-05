Из-за непогоды обесточены 41 населенные пункты в двух областях Украины

В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) состоянием на утро вторника обесточены 41 населенных пункта в двух областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 41 населенный пункт в двух областях, а именно: Одесская - 24, Ивано-Франковска – 17", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 773 работники и 578 единиц техники", - добавили в ГСЧС