Из-за непогоды в Украине обесточены 600 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Таким образом, из-за сильного ветра и налипания мокрого снега остались без электричества населенные пункты в следующих областях: Одесская - 137; Днепропетровская - 120; Херсонская - 87; Николаевская - 59; Кировоградская - 57; Донецкая - 34; Полтавская - 27; Ивано-Франковская - 26; Запорожская - 19; Черновицкая - 19; Черкасская - 8; Винницкая - 4; Закарпатская - 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также сообщается, что для недопущения накопления транспортных средств и расчистки дорог от снега временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодороге государственного значения М-15 Одесса- Рени.

В ГосЧС отметили, что в течение суток спасатели оказали помощь в буксировке 134 транспортных средств, в которых находилось 189 человек, а также убрали 77 поваленных деревьев. По материалам 112.ua