Киевский налоговик пытался украсть презервативы и смазку "Клубничка" на 961 грн.

Сотрудник налоговой полиции Киева Василий Мариноха задержан в одном из столичных супермаркетов за кражу товара.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в соцсети.

"Кражу товара налоговик попытался провернуть через кассу, просто вынеся в барсетке презервативы и смазку Клубничка на общую сумму 961 грн", - говорится в сообщении.

Задержанный налоговик был передан охраной супермаркета сотрудникам Оболонского районного управления полиции Киева.