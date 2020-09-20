Киевский налоговик пытался украсть презервативы и смазку "Клубничка" на 961 грн.
2020-09-20 07:13
Сотрудник налоговой полиции Киева Василий Мариноха задержан в одном из столичных супермаркетов за кражу товара.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в соцсети.
"Кражу товара налоговик попытался провернуть через кассу, просто вынеся в барсетке презервативы и смазку Клубничка на общую сумму 961 грн", - говорится в сообщении.
Задержанный налоговик был передан охраной супермаркета сотрудникам Оболонского районного управления полиции Киева.