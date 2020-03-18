Київській області ввели режим надзвичайної ситуації через поширення COVID-19

Рішення прийнято на засіданні обласної комісії з питань техногенно- екологічної ситуації

У зв'язку з епідемією коронавірусу на території Київської області введено режим надзвичайної ситуації. Відповідне рішення ухвалено 18 березня на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної ситуації. Про це повідомили в Київській обласній державній адміністрації.

"Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її, як "Медико- біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня" та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації, - йдеться в повідомленні.

Керівником робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня призначили Олега Торкунова, заступника голови КОДА.

Керівником штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначили Максима Іонова, директора Департаменту охорони здоров'я КОДА.

Повідомляється, що вже працює гаряча лінія у Департаменті охорони здоров'я КОДА, за телефоном: 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та про допомогу при підозрі на COVID-19.

Читайте також: в Україні COVID-19 визнано особливо небезпечною інфекційною хворобою

Компанія ЛІГА:ЗАКОН подбала про те, як в умовах запровадженого в Україні карантину дистанційно працювати адвокату. Усі інструменти для роботи адвоката ЛІГА:ЗАКОН пропонує в одному професійному рішенні. Автоматизувати свої щоденні задачі легко, використовуючи Професійне рішення "Адвокат". Ви зможете щоденно працювати з повною актуальною базою НПА та коментованих кодексів, відстежувати благонадійність своїх контрагентів чи потенційного партнера, увімкнути автоматичний моніторинг зміни їх статусу.

Також здійснити швидкий інноваційний аналітичний пошук судової практики на підтримку або спростування певної точки зору допоможе система аналізу судових рішень VERDICTUM. Протестувати систему можна за посиланням.