"Київського терориста" захопили живим, вибуху не сталося

Громадянина Узбекистану, який перебував у будівлі бізнес-центру "Леонардо" у центрі Києва і стверджував, що в рюкзаку у нього вибухівка, захопили живим, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Терорист захоплений живим. Вибуху не сталося. На місці працюють вибухотехніки. Далі суд і тривале тюремне ув'язнення", - написав Геращенко на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

В СБУ також заявили про успішно проведену операцію із захоплення терориста. За матеріалами Інтерфакс-Україна.