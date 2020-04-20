Кличко: У Києві кількість хворих коронавірусом зросла до 850 ос

За останню добу зафіксували 49 нових випадків, двоє людей померли.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Ще у 49 киян за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. З них - у 2 медиків. За добу, що минула, на жаль, 2 летальних випадки. Загалом у столиці вже 850 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Захворіли: 23 жінки віком від 27 до 74 років. 25 чоловіків від 20 до 75 років. І хлопець, якому 13 років", - написав мер.

Кличко додав, що до лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Загалом в Україні зафіксували 5710 лабораторно підтверджених випадків Covid- 19. 151 - летальний. 359 пацієнтів одужали. За добу встановили 261 новий випадок коронавірусної хвороби.