Кличко заявил, что в случае ухудшения ситуации в столице могут усилить ограничительные меры

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае ухудшения ситуации с распространением инфекции коронавируса SARS-CoV-2 в столице могут усилить ограничительные меры.

Об этом Кличко заявил во время брифинга, который транслировала пресс служба КГГА.

"Максимально ограничивать передвижения по городу. Закрывать въезды и выезды из столицы. Предельно ограничивать передвижение людей по городу. Все это - возможно", - сказал мэр.

В то же время, Кличко отметил, что "многое зависит и от киевлян".

"Если они будут выполнять правила введенных ограничений, то обострения ситуации можно избежать", - подчеркнул он.

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По состоянию на утро 24 марта, в мире официально зарегистрировали 381 499 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, 16557 человека умерли, 101 794 пациентов успешно выздоровели после заражения.