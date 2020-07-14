Літак Ryanair екстрено сів у Лондоні через повідомлення про бомбу
2020-07-14 09:50
13 липня авіарейс ірландського лоукоста Ryanair Краків-Дублін екстрено посадили в Лондоні в супроводі двох винищувачів ВПС Великої Британії.
Причиною стало повідомлення про мінування літака - відповідна записка була знайдена в туалеті.
Пілот передав сигнал SOS і посадив Boeing 737-800 в аеропорту Станстед.
Борт відразу відправили на віддалену стоянку, а всіх пасажирів евакуювали. Їх збираються доставити в Дублін запасним літаком після ретельної перевірки.
Літак, що приземлився, залишили в ізольованій зоні аеропорту для перевірки. За матеріалами ICTV Факти