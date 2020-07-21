"Луцький терорист" перебував на психіатричному лікуванні - поліція

Чоловік, який сьогодні вранці захопив у Луцьку рейсовий автобус Берестечко- Краснилівка та утримує в заручниках близько 20 осіб, перебував на психіатричному лікуванні.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі Департамент карного розшуку.

"Отримано інформацію, що терорист знаходився на психіатричному лікуванні", - йдеться у повідомленні.

Загалом по ситуації поінформували, що штори автобусу закриті, одне з вікон розбито.

Злочинцем було здійснено 2 постріли в бік правоохоронців, після чого зловмисник викинув з автобуса гранату, яка, на щастя, не здетонувала.

Як повідомив на своїй офіційній сторонці заступник міністра МВС України Антон Геращенко, у мережі інтернет за авторством "Максим Плохой" викладено книгу "Философия преступника", в якій автор описує своє перебування в місцях позбавлення волі та свої погляди на життя.

В області введено оперативний план "Заручник", СБУ введено план "Бумеранг"", територію площі оточено спецпризначенцями. На місці працюють усі підрозділи МВС.

За матеріалами Укрінформ.