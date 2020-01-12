МАУ: Збитий літак не відхилявся від курсу

Президент і віце-президент Міжнародних авіаліній України Євген Дихне та Ігор Сосновський наголосили на брифінгу, що збитий над Тегераном 8 січня літак не відхилявся від курсу.

За їхніми словами, рейс виконувався за цим курсом протягом тривалого часу, передає Українська правда.

"Зараз навіть у самій заяві Ірану є натяк на те, що наш екіпаж діяв самостійно і діяв якось не так, як міг", - заявив Дихне.

Сосновський наголосив, що літак виходив з аеропорту згідно з дозволом диспетчера.

"Після зльоту, незважаючи на те, що говорили іранці, вони вийшли на зв'язок. Абсолютно спокійним голосом доповіли зліт, отримали дозвіл на виконання польоту і діяли строго відповідно до дозволу диспетчера", - розповів він.

Сосновський також продемонстрував зображення з сайту Flightradar24, які показують траєкторії руху літаків різних авіакомпаній в аеропорту Тегерана 8 січня, коли був збитий український літак.

"Літак перебуває строго на лінії шляху", - наголосив він.

Керівники МАУ також продемонстрували графіки польотів літаків МАУ за маршрутом Тегеран-Київ в період з 2 листопада по 8 січня.

"Ніякого відхилення від будь-яких маршрутів, на яке хтось хоче натякнути, не було реально", - заявив Сосновський. 7