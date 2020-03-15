МОЗ пропонує тимчасово обмежити роботу закладів громадського харчування

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець пропонує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування при першому ускладненні епідемічної ситуації.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Досвід іноземних країн говорить, що закриття закладів громадського харчування - дієвий захід у боротьбі з коронавірусом.

"Досвід іноземних країн говорить, що закриття закладів громадського харчування - дієвий захід у боротьбі з коронавірусом. Вважаю, що нам потрібно діяти на випередження, чітко та рішуче. Саме тому доцільним було б розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через коронавірус", - сказав Ємець.